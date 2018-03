Menigheden stikker hovederne sammen

Kolding: Søndag den 8. april er der menighedsmøde i Kristkirken efter gudstjenesten og kirkefrokosten.

Deltagerne får en beretnnig for menighedsrådets arbejde og et kig på budgettet, og dernæste taler man om fire temaer: At være i snakkehøjde med mennesker i sognet. Kristendomsoplæring af børn, der døbes i kirken, at være diakonal menighed og at danne nye fællesskaber med tilknytning til Kristkirken.

Det koster 30 kroner at spise med. Alle er velkommen.