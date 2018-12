Meldgaard: Skraldespandene tømmes inden weekenden

- Men det er ikke noget personligt. Det handler om organiseringen af arbejdet, og lige nu arbejder vi på en handlingsplan, som vi fremlægger for folkene i morgen tidlig. Og så regner jeg med, at de genoptager arbejdet, siger han.

Kolding: Arbejdsnedlæggelsen blandt skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S i Kolding er formentlig slut i morgen - og alle de cirka 6000 skraldespande og skraldesække, som skulle have været tømt og afhentet torsdag, bliver det i stedet fredag inden weekendens komme.

Overrasket

Hos Kolding Kommune beklager renovationschef Henrik Martinsen arbejdsnedlæggelsen overfor de mange berørte borgere.

- Det er svært uheldigt, at borgerne ikke får hentet affald, og jeg er overrasket over, at de ansatte hos Melgaard Miljø nu nedlægger arbejdet igen. Det er super uheldigt, at de ikke kan få deres medarbejdere til at køre, siger han.

Kolding kommune har udliciteret affaldsindsamlingen til Meldgaard Miljø A/S, og ifølge kontrakten har virksomheden fem hverdage til at få løst konflikter, som opstår. Derefter står det Kolding Kommune frit for at få andre til at overtage opgaven.

Henrik Martinsen oplyser, at Kolding Kommune forlanger at få en redegørelse om den aktuelle arbejdskonflikt fra Meldgaard Miljø A/S.