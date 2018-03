Megafest: Neonfarverne lyste og drinksene flød i Lunderskov

Thomas Gravesen nåede at få tre timer på øjet, inden han mødte op i hallen igen for at rydde op.

Overskuddet

Tør du gætte på, hvor stort et overskud aftenens fest giver?

- Nej, ikke endnu. Det eneste, jeg kan sige, er, at det i hvert fald er gået godt.

Overskuddet går til Lunderskov Motionsboksning, og er overskuddet til det, så ryger der også penge videre til Multicenter Lunderskov.

Thomas Gravesen glæder sig også over, at hele festen forløb roligt og fredeligt.

- Det er et voksent publikum, der møder op. Vagterne synes også, at aftenen var forløbet fint. Her var ikke optræk til ballade. Den eneste lille ting, der har været, var, at nogle har forsøgt at ryge på toiletterne. De skulle så lige skal have en henstilling om, at det gør man ikke.