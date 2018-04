Medarbejderne brugte markant mindre magt over for ældre på plejehjem

Det er typisk plejehjemsbeboere med meget tunge demensdiagnoser, som det er nødvendigt for medarbejderne at bruge magt overfor. Det kan være i situationer, hvor den ældre ikke vil bruge en demensalarm, eller hvis den ældre ikke vil vaskes.

Kolding: Når det er nødvendigt for de ansatte på seniorområdet at bruge magt over for de ældre, skal episoderne registreres. Er det muligt, skal de ansatte på forhånd søge om tilladelse til at bruge magten.

Det gælder for eksempel, hvis det af hensyn til borgerens sikkerhed er nødvendigt at flytte borgeren til et plejehjem, hvor vedkommende kan få den bedste hjælp, og det dækker også over, hvis en borger mod sin vilje skal have lagt en demensalarm i sin taske eller sko.

Sidste år var antallet af sager faldet markant til 70, og alle skete på plejehjem eller Center for Midlertidigt Ophold Vesterløkke. I de fleste tilfælde blev magten brugt over for ældre med tunge demensdiagnoser. Året før var tilsvarende tal 114, og to år tidligere lå det også på 70.

Forvaltningen vurderer, at der blev brugt mindre magt sidste år, fordi plejepersonalet er blevet undervist og vejledt i, hvordan magtanvendelse kan undgås.