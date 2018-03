Medaljeregn over Slagter Vollstedt: De laver Danmarks bedste snackpølse

Kolding: Idéen til Slagter Vollstedts brunchpølse opstod på Hotel d'Angleterre i København for et par år siden. Slagter Vollstedt har butik i både Kolding og Haderslev, og det er Jacob Vollstedt, der står i spidsen for Slagter Vollstedt. Han havde for et par år siden givet sin kone en overnatning på det femstjernede hotel i bryllupsdagsgave, og under morgenmaden slog det ham: Det kunne da være, hotellet ville samarbejde om en pølse.

- Jeg gik ud og spurgte, om de kunne tænke sig at få en brunchpølse. I forbindelse med vores 150 års jubilæum udgav vi en bog, og jeg sendte bogen over til dem sammen med en pølse. Det faldt i god jord, og efter vi havde rettet lidt på ingredienserne, sad den lige i skabet, siger Jacob Vollstedt, hvis kone, Lone, driver butikken i Kolding.

Det er ikke kun d'Angleterre, der synes, at pølsen sidder lige i skabet. Tidligere på ugen blev den nemlig kåret som Danmarks bedste i kategorien snackpølser ved Foodexpo, som er Nordens største fødevaremesse. Et hold af slagtere sendte pølsen i finalen, hvor forbrugerne til sidst kårede den som den bedste. I finalen deltog i alt fem pølser.

- Det er dejligt, at den har vundet. Jeg havde godt tænkt, at det kunne være en vinderpølse, siger Jacob Vollstedt.

Brunchpølsen henter inspiration fra det nordiske og asiatiske køkken. Man finder blandt andet koriander, ingefær og purløg i pølsen.