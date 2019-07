Med guide gennem byens gader: I Christiansfeld kommer man hele verden rundt

Et sommertilbud i Christiansfeld er rundvisningen "Brødremeningheden og den store verden". Rundvisningen går gennem byen og ser på den fra et internationalt perspektiv. Avisen tog med i hælene på en af byens turistguider.

Christiansfeld: Han er en rutineret byguide gennem adskillige år, så som regel kan Poul Erik Rosenberg Jespersen enhver detalje til fingerspidserne. Men i dag har han alligevel sikret sig med en lommebog fuld af notater, for da han samler de 30 turdeltagere på kirkepladsen, er det første gang, at han skal guide på sommerens helt nye turtilbud hos Christiansfeld Centret. Turen har fået titlen: "Brødremeningheden og den store verden", og denne sommer kører rundvisningen hver torsdag frem til uge 35. - Det er en tur, som gennem personer og bygninger fortæller, hvordan Brødremeningen trækker tråde ud i verden. Byen har altid haft et globalt udsyn, indleder Poul Erik Rosenberg Jespersen ved den store brønd på kirkepladsen, der i øvrigt netop har fået det officielle navn Grev Zinzendorf Plads, og som dermed trækker en international linje herfra og til Tyskland, hvor greven kom fra. Men der er mange andre lande, der kommer i spil, efterhånden som rundturen bevæger sig ned ad de brostensbelagte gader i Christiansfeld. Tanzania, Norge, Grønland, Sydafrika - listen er lang. Og det viser sig undervejs, at det kun er ganske få gange, at Poul Erik må ty til sin lommebog for at huske detaljerne.

Info: Rundvisningen er inklusiv adgang til Brødremenighedens Museum hver torsdag fra klokken 13 (til og med uge 35).halvanden timeChristiansfeld Centret, Søstrehuset, Nørregade 14.60 kr. pr. person. Børn under 18 år er gratis. Billetter betales i Christiansfeld Centret inden turens start. centret@christiansfeld.dk eller tlf.: 7979 1773Rundvisningen er inklusiv adgang til Brødremenighedens Museum

Turen åbner for nye detaljer om byen gennem de huse, man passerer, og de mennesker, som bor eller har boet i dem. Foto: John A. Petersen

Noget nyt på hylderne "Brødremeningen og den store verden" er opstået i kølvandet på de årlige guidemøder, hvor turistcentret lægger planer for den kommende sæson. Det fortæller Birgitte Lamp, der er leder af Christiansfeld Centret. - Vi er altid på udkig efter noget nyt, vi kan have på hylderne. Vi har i forvejen den klassiske byvandring, men der er rigtig mange mennesker, der allerede har været med på den, så derfor kom vi til at tale om at udvikle et nyt tilbud med et lidt andet perspektiv, som måske kunne lokke nogle af de tidligere gæster med igen, siger hun. Og så var det ikke nogen fjern tanke at lave en rundvisning, der vinkler på Christiansfelds forbindelse til resten af verden. - Denne lille by har fra sin grundlæggelse været international. Folk er kommer hertil, og de er draget ud i verden i en grad, som nok er usædvanligt for så en by af denne størrelse, fortæller Birgitte Lamp.

Den internationale fortælling om Christiansfeld er et helt nyt tilbud ved siden af de almindelige rundvisninger. Foto: John A. Petersen

Internationale huse Ude i byens gader er rundvisningen stoppet foran Lindegade nummer 7. Guide Poul Erik Rosenberg Jespersen fortæller, hvordan en børnerig familie, der tidligere boede i huset, endte med at forgrene sig til lande over hele verden. - Det er et godt eksempel på de forbindelser, der kan udgå fra et enkelt hus. Og der er mange andre huse i Christiansfeld, som kunne fortælle den samme historie, siger Poul Erik til sit publikum, som følger opmærksomt med under deres farvestrålende paraplyer. Mange af de internationale tråde skyldes, at Brødremenigheden har en lang tradition for, at medlemmer rejser ud i verden som frivillige missionærer. En af dem er Jørgen Bøytler, der tidligere har været missionær og i dag er præst i Christiansfeld. Da rundturen går tilbage ad Lindegade, er der helt naturligt et stop ved præsteboligen, hvor Jørgen Bøytler bor. Om nogen er han en international dynamo i byen, for præsten har siden 2010 været generalsekretær for Den Verdensomspændende Brødrekirke. Rundturen knytter da også an til den aktuelle udstilling i Søsterhuset, "Jørgens rejser", som gennem genstande, tekster og fotos fortæller om et liv under fremmede himmelstrøg. Den kan ses frem til slutningen af januar.

Jacobine Camilla Collett var en dansksproget norsk forfatter og kvindesagsforkæmper. Hun er en af de internationale forbindelser, man hører om på rundturen. I sin erindringsbog "I lange nætter" skriver hun blandt andet om sin tid på pigeskolen i Christiansfeld. Foto: John A. Petersen

Historien bag gravsten Efter et besøg på Gudsager, hvor Poul Erik fortæller historien bag udvalgte gravstene, så dirigerer han rundturen tilbage i Søsterhuset. - Det er ikke alle, som er klar over, at Brødremeningen har et museum oppe under loftet, så det er en af de ting, vi også gerne vil gøre opmærksom på med rundturen, siger Poul Erik, som indenfor i tørvejr kan takke af og putte sin lommebog med noter tilbage i lommen.

Med udgangspunkt i huse, steder, gravsten og genstande på museet fortæller Poul Erik Rosenberg Jespersen historien om Brødremenighedens internationale arbejde ? før og nu. Foto: John A. Petersen

"Brødremeningen og den store verden" er det nyeste tilbud indenfor byvandring i Christiansfeld, hvor man også stadig kan komme på de klassiske byvandringer. Det er allerede bestemt, at næste år kommer der en byvandring med genforeningen som tema. Foto: John A. Petersen