Me & My-pige: Jeg blev udsat for overgreb flere gange

Susanne Georgi fra bandet Me & My står i et opslag på Facebook frem og skriver, at hun som 12-årig flere gange var udsat for et seksuelt overgreb af en voksen person. Foto: Privatfoto.

Tilbage i 1990'erne var bandet Me & My på toppen af deres karriere. Nu har Susanne Georgi, der udgør den ene halvdel af bandet, offentliggjort på sin Facebook-profil, at hun som 12-årig var udsat for gentagene overgreb fra en voksen.

Overgreb: Susanne Georgi udgør den ene del af pop-duoen Me & My, der havde sin storhedstid i 1990'erne. Nu har hun valgt at stå offentligt frem med en hemmelighed, som hun har båret rundt på, siden hun var 12 år. På sin Facebook-profil har hun valgt at stå frem med sin historie, efter hun har set en del negative kommentarer om personerne, der står frem i en ny dokumentar om Michael Jackson, som han, ifølge filmen, skulle have forgrebet sig på. - Jeg blev som 12-årig udsat for overgreb af en voksen, flere gange. Jeg har aldrig snakket med en sjæl om det, før få år tilbage, og mine venner og familie vil nok blive noget chokeret over denne update, skriver Susanne Georgi i opdateringen. Hun har valgt at holde det hemmeligt i næsten 30 år, fordi hun blandt andet var flov og troede, at det var hendes skyld. Hun gør også opmærksom på, at der ikke er tale om en person fra hendes familie.

Får kvalme - Den person der udsatte mig for overgreb var vellidt, elsket af mange, familiefar og faktisk en super rar mand. Og jeg er sikker på, at ingen ville tro mig, hvis de vidste hvem han var, men JEG kender sandheden, skriver Susanne Georgi i sit opslag. Derfor har hun også kunne relatere til de to drenge, der medvirker i "Leaving Neverland"-dokumentaren om Michael Jackson. Det har ikke været nogen rar oplevelse for hende at se de to personer få en hård medfart på de sociale medier. - Jeg er ikke dommer for hvad der er sket, men hver gang jeg ser disse updates får jeg kvalme ( fysisk kvalme ). Dette emne er så delikat, og jeg kan umuligt være den eneste, der har været dette igennem og føler hvad jeg føler, når disse mænd bliver svinet til igen og igen, bare fordi deres popidol ikke må falme, skriver hun i sit opslag. Hun slutter af med at skrive, at hun den dag i dag godt ved, at episoden ikke var hendes egen skyld. -Jeg ønsker ikke ynk, jeg er stærk, og ved jo godt nu, at det ikke var min skyld, skriver hun.