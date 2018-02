McDonalds udsat for røveri for otte år siden - først nu skal tiltalt i retten

Seks andre forhold

Den 27-årige var også tiltalt for følgende seks forhold:1. For at have båret kniv på værtshuset New York i august 2016.



2. For at have stjålet seks øl i Liva i november 2016



3. For at have truet ansatte i Liva i november 2016.



4. For at have båret kniv ved Circle K i maj 2017



5. For at have båret kniv ved Crazy Daisy i maj 2017



6. For at optræde voldeligt og aggresivt ved Zwei Grosse Bier Bar i oktober 2017.