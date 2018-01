McDonald's er et mekka for tømmermændsramte

- Det er en fed dag at være på at arbejde. Der er hele tiden noget at lave, siger han.

Kolding: For mange danskere er 1. januar årets største tømmermændsdag. Og for rigtig mange danskere skal de tømmermænd kureres med en burgermenu fra McDonald's, som må siges at være de tømmermændsramtes mekka og samlingssted på årets første dag.

2500 transaktioner

Én, der dog godt vidste, hvad hun skulle forvente, er restaurantchef Christina Flarup. Det er nemlig 11. gang, hun arbejder den 1. januar på McDonald's.

- Det er fedt med sådan en dag, der stikker lidt ud. Arbejdsgangen er anderledes, og der er bare fuld hammer på, siger Christina Flarup.

Restaurantchefen fortæller, at 1. januar ikke overraskende er den dag, der kommer flest mennesker på McDonald's. Hvad der måske er mere overraskende er, at der kommer dobbelt så mange mennesker, som der gør på årets næsttravleste dag, nemlig Black Friday.

- Vi regner med, at der bliver foretaget 2500 transaktioner i løbet af i dag (mandag, red.). Vi er 44 ansatte på arbejde - normalt er vi mange på arbejde, når vi er 30. I aften kommer der også til at være en, der skal styre og koordinere trafikken, for ellers går det galt, fortæller Christina Flarup, der også har to medarbejdere til at stå uden for og tage imod bestillinger som et supplement til drive in.