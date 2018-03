Mavedansen gav et boost: Det var grænseoverskridende i starten

"Jeg har været meget genert tidligere, og det har virkelig givet mig et boost at gå til mavedans, og at jeg tør vise mig frem, siger Marianne Lund. Foto: Yilmaz Polat

Hun skal fortsat overvinde sig selv, når hun går på scenen. Marianne Lund var søndag én ud 100 dansere til Oriental Dance Festival på Kolding Teater.

Kolding: Hjertet banker, og hun er helt tør i munden. Sådan skal det være. - Når du først kommer i gang med mavedans, kan du ikke slippe det igen, siger Marianne Lund, der er 26 år og bor i Christiansfeld. Hun har danset mavedans i snart syv år, efter hendes mor slæbte hende med, og måske har det ikke ændret hendes liv, men dansen har gjort en forskel. - I starten tænkte jeg, at det var en meget sensuel dans. Jeg var virkelig i tvivl, om det var noget for mig. Men med tiden har jeg lært at nyde dansen og vise en ny side af mig selv. Jeg har været meget genert tidligere, og det har virkelig givet mig et boost at gå til mavedans, og at jeg tør vise mig frem, siger Marianne Lund, der øver sig i at ryste og vride hofterne hver uge sammen med sin lærer Aziza.

Mere selvtillid - Det var grænseoverskridende i starten. Jeg går normalt ikke klædt i sådan noget tøj. Men det handler om dansen. Det er der, fokus ligger. Og du er nødt til at acceptere den sensuelle del ellers kan du ikke danse mavedans, siger Marianne Lund, der til daglig er serviceassistent i Kolding Kommune Hun kan godt nikke genkendende til den lange række af deltagere i TV 2-showet Vild med Dans, der siger, at dans har ændret deres liv i en positiv retning. - Jeg kan sagtens genkende det hos mig selv. Jeg var tidligere meget genert. Men det har lært mig, at jeg kan overvinde mig selv. Det har udviklet mig personligt. Det har i hvert fald givet mig noget selvtillid, siger Marianne Lund, der i dag skal på scenen sammen med sit hold Belly Babes. - Der er et fedt sammenhold med pigerne, og så er det fedt, at vi nu skal vise resultatet af det, vi har arbejdet med i et halvt år, siger Marianne Lund.