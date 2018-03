Matrikelkortet passer ofte ikke med virkeligheden

Kolding: Man skal være varsom med at konkludere skellets placering på baggrund af det digitaliserede matrikelkort. Det skal betragtes som vejledende og er behæftet med en usikkerhed på typisk 0,1 til 4,0 meter.

Det forklarer funktionsleder for matrikulære data i Geodatastyrelsen, Uffe Ravn, der har kigget nærmere på det kortmateriale, der findes på ejendommen Engvej 5 i Skanderup - matrikel 22b.

Den sidste sag, der findes på ejendommen, er fra 1900, da der skete en udstykning. Siden da er der ikke registreret nogen opmåling på stedet, og derfor indgår de gamle oplysninger her som baggrundsmateriale for udformningen af det digitaliserede matrikelkort, fortæller han.

- Mange begår også den fejl at lægge et luftfoto ovenpå et matrikelkort, så man kan se, hvor ejendommene er placeret. Men det får man ikke nødvendigvis noget rigtigt ud af. Og vi kan ikke tage stilling til skel her i Geodatastyrelsen. Det skal man have en landinspektør til. Derefter får vi en ny måling, og så bliver matrikelkortet tilpasset. Ellers har vi ingen mulighed for at rette op på det, forklarer han.

Hvem har ansvaret for at få det gjort?

- Det har den pågældende ejer. Jeg er givetvis farvet af mit fag, men jeg ville altid bede om at få udpeget præcist, hvor skellet er, hvis jeg skulle købe en ejendom, for matrikelkortet kan ikke bruges til præcis skelfastsættelse.

Støder I ofte på den her problematik?

- Ja, vi støder af og til på, at matrikelkort og andre kort ikke passer sammen, og også at folk har svært ved at forstå det.

Hvorfor er det ikke Kolding Kommune, der skal betale en landinspektør?

- Hvis kommunen mener, at der er tale om offentlig vej, så skal den sørge for at udskille arealet i matriklen, hvilket fremgår af lov om offentlige veje. Skellet mellem ejendommen og vejen vil så blive fastlagt af en landinspektør. Det er derfor kommunen, der afgør, hvornår en offentlig vej skal udskilles, forklarer Uffe Ravn.

Han oplyser, at det som udgangspunkt er den part, der vil have fastlagt skellet, der må afholde udgiften til en landinspektør.