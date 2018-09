Massivt politiopbud til islamfjendsk demonstration

Det forløb stille og roligt, da kontroversielle Rasmus Paludan fra det nye højreparti Stram Kurs demonstrerede i Kolding nær Skovparken søndag eftermiddag. Politiet var tilstede med omkring en snes synlige betjente. Mange børn og unge fra Skovparken var mødt op med kritiske spørgsmål iblandet fascination af Paludan, som masser af unge kender fra YouTube, hvor den islamfjendske politiker er blevet et fænomen.

Kolding: Den kontroversielle højrepolitiker og formand for partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, var mandsopdækket af Sydøstjyllands Politi fra start til slut, da han besøgte Kolding i weekenden - og det er helt givet én af forklaringerne på, at besøget alt i alt forløb stille og roligt. Godt nok fortalte Rasmus Paludan, at han både var blevet knebet i armen af en betjent og spyttet efter af nogle af dem, som han kalder "kriminelle samfundstabere", da han med følgeskab af en håndfuld betjente var på tur gennem byen lørdag aften, hvor han blev nægtet adgang til Den Irske Pub angiveligt af en vred dørmand og klappet ud af Knuds Garage. - Så det var en tvivlsom oplevelse, sagde en lettere forurettet Paludan, da han som et farligt dyr i en cirkusmanege søndag eftermiddag var begyndt at gå frem og tilbage bag den indhegning med rødt-hvidt plastikbånd, som politiet havde forberedt til ham på et lille grønt område ved kolonihaveforeningen Skovlyst overfor Skovparken. Paludans eneste selskab i manegen var seks bevæbnede politibetjente, et par pressefolk og en lille håndfuld af Paludans egne folk.

Flyttet Stram Kurs havde i første omgang bebudet, at demonstrationen i Kolding ville blive afviklet på p-pladsen ved Lærkevej, men det kunne partiet ikke få lov til af beboerforeningen i Skovparken, som ejer arealet.



Derfor blev demonstrationen af kommunen henvist til det offentlige areal ved kolonihaveforeningen Skovlyst ved siden af Kolding Sygehus´p-plads og dermed væk fra Skovparkens boligblokke.

Foto: Michael Svenningsen Rasmus Paludans holdninger provokerer mange. Her må indsatsleder Lars Peter Madsen lige gå imellem og lægge en dæmpende hånd på brystet. Foto: Michael Svenningsen

Ryggen til Omkring 300 var mødt op for at tale med eller opleve Rasmus Paludan, som tusindvis af unge følger på YouTube, hvor han lægger videoer med sine optrædener og kontroversielle ytringer op. Blandt publikum var mange børn og unge fra Skovparken, som var klar, parat og ivrige med kritiske og undrende spørgsmål, smartphones til at tage selfies med - og i nogle tilfælde også åbenlys fascination af YouTube-fænomenet lysende i øjnene. Kun to gange måtte politiet trække et par voksne vrede mænd til side for at lægge en dæmper på deres arrigskab over Paludan, som også blev mødt med voksne kvinder, der vendte ryggen til ham og sang "We shall overcome".

Foto: Michael Svenningsen Rasmus Paludan i samtale med en ung arabisk kvinde.Foto: Michael Svenningsen

På udflugt Flere blandt de fremmødte - herunder en lillebror i 10-11-års alderen - kunne berette, at en gruppe af de store drenge i Skovparken var afsted på betalt udflugt til København i dagens anledning. Her lå nok en anden del af forklaringen på, at hidsige tilråb og konfrontationer udeblev i det omfang, Paludan har opildnet til andre steder. - Det bedste, muslimerne kan gøre, er at tie ham ihjel. For det er lige vand på hans mølle, når de bliver provokerede og begynder at råbe danskersvin efter ham, sagde Daniel, der var kommet af ren og skær nysgerrighed. Efternavnet ville han ikke ud med.

Foto: Michael Svenningsen En ung muslimsk kvinde lytter til Rasmus Paludans forklaring på, at han ikke er racist. Hun er ikke overbevist, kan man se. Foto: Michael Svenningsen

I to stive klokketimer fra klokken 14 til 16 gik Paludan venligt smilende frem og tilbage foran menneskemængden på den anden side af det rød-hvide plastikbånd og sagde det samme igen og igen: - Værdsatte fremmede skal leve op til tre kriterier: Der skal være en grund til, de er her. De skal evne at tage en uddannelse og have et arbejde. Og de skal elske Danmark og danske normer. Resten skal hjem, lød det fra partiformanden, som slet ikke kunne følge anklagerne om, at han er racist og hader alle muslimer, hvilket han også gav lange forklaringer på. Og hvis ikke himlen havde åbnet sine sluser, så regnen pludselig styrtede ned og sendte folk afsted i ly, var han måske blevet ved med at vandre frem og tilbage og svare på spørgsmål lige til klokken 18, som han havde tilladelse til. Med risiko for, at for eksempel hans drillerier og provokerende udsagn om homoseksuelle muslimer så alligevel havde fået kedlen til at koge over.

Foto: Michael Svenningsen Rigtig mange unge var mødt op for at komme i dialog med Rasmus Paludan, som nogle er enige med, mens andre er det stik modsatte. Foto: Michael Svenningsen

Foto: Michael Svenningsen De kender ham fra YouTube, som de ser på deres mobiltelefoner. Nu har mange af de unge i Skovparken også billeder og selfies med ham. Foto: Michael Svenningsen

Foto: Michael Svenningsen Klokken 16 væltede regnen pludselig ned, og dermed gik Rasmus Paludans en-mands-optræden i opløsning. Seks bevæbnede politibetjente skyndte sig at følge ham hen til sin bil, og kort efter var han ude af byen. Foto: Michael Svenningsen

Foto: Michael Svenningsen Hele Rasmus Paludans optræden i Kolding blev optaget af hans egne folk. Sådan gør de altid. Foto: Michael Svenningsen