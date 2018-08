Massiv interesse for unikt tilbud til borgere med hjernerystelser

Kolding: Oprindeligt havde Center for Specialundervisning til unge og Voksne (CSV) 15 pladser på deres forløb til borgere med længerevarende følger efter hjerneskader. Men behovet har vist sig at være større end forventet, og i øjeblikket har der i alt været 33 borgere tilknyttet tilbuddet.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der ikke kommer flere. Vi har sat en lille bremseklods på nu, for det er gået meget stærkt, og vi vil gerne sikre, at vi kan tilbyde alle den samme kvalitet. Vi regner med at få det løst i løbet af september, siger Hanne Holst, der er fagkonsulent hos CSV og tovholder for tilbuddet.

Den massive interesse skyldes ifølge tovholderen blandt andet, at der ikke findes en lignende model andre steder.

- For de borgere, der har hjernerystelser, har der ikke været så mange andre tilbud, og som fagperson er det her stadig et meget nyt område, der forskes en del i. Der har ikke været projekter før, som har arbejdet med målgruppen, så vi kan ikke vide, hvor mange der har symptomerne, siger Hanne Holst.