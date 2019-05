Massiv interesse for nedrykningsgyser: Salg af billetter til KIF mod Tønder går strygende

Men selvom det er den omvendte verden i forhold til dengang, verdens bedste håndboldspillere udkæmpede store slag om trofæer på Ambolten, er byen klar til at bakke KIF Kolding op. Billetsalget til det første af to - måske tre - nedrykningsopgør går nemlig strygende. Det fortæller Mathias Sørensen, der er eventmanager i KIF Kolding.

På fredag lægger Koldinghallerne i stedet gulv til en duel om en plads i den bedste danske håndboldrække. KIF Kolding kæmper om nedrykning. TM Tønder spiller for at rykke op.

Tidligt ude

Der plads til 5001 tilskuere i Koldinghallerne, og Mathias Sørensen forventer, at der bliver solgt omkring 4000 billetter i alt. Det er markant flere billetter, end der er blevet solgt til sæsonens tidligere kampe, hvor præstationerne altså ikke har rakt længere end til nedrykningsspillet.

- Folk er meget tidligere ude end normalt. Helt vildt. Der plejer at være omkring 2000 til kampene, så vi er allerede over på nuværende tidspunkt. Vi skal tilbage til finaletiderne, før vi har set billetterne blive solgt så hurtigt, siger Mathias Sørensen, der fortæller, at billetpriserne er sænket en smule, og at tilskuerne får en øl eller vand med i købet.

Fredagens kamp bliver måske den sidste kamp på hjemmebane i denne sæson. Hvis KIF Kolding og TM Tønder begge vinder en af de to første kampe i serien, skal den afgørende kamp spilles i Kolding næste fredag. Anden kamp om nedrykning spilles tirsdag den 14. maj.

Kampstart på fredag er klokken 18.30.