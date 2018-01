Massetyverier fra skoler: Vaks pedel noterede nummerplade og fotograferede mistænkt cykeltyv

Lykkegårdsskolen er en af de mange skoler i Kolding, som de seneste dage har været udsat for cykeltyverier.Her er tre cykler i denne uge blevet stjålet.Det er ikke fanget på skolens videoovervågning, men til gengæld havde skolens pedel fat i en mistænkelig mand, der var ved at tage en cykel.

- Vi havde en meget agtpågivende pedel, som så, at der var en, som havde fat i en cykel. Han blev antastet af pedellen, som spurgte, hvad han lige havde gang i, fortæller viceskoleleder på Lykkegårdskolen, Simon Pedersen.

Den formodede cykeltyv, som talte dansk, stak pedellen en plade.

Pedellen tog et billede af manden og noterede nummerpladen på den bil, han kørte i, og informationerne er sendt til politiet.

- Jeg har været hos politiet for at hente en af de stjålne cykler i dag. Det var godt, vi havde en agtpågivende pedel, men det er også godt politiarbejde. Det er dejligt, de handlede på det, og at vi hurtigt kunne få cyklen tilbage, mener Simon Pedersen.

Fire mænd blev onsdag anholdt for at stå bag over 50 cykeltyverier. De blev torsdag eftermiddag fremstillet i et lukket grundlovsforhør.