Masser af reaktioner på Koldings nye søhavfrue

Erik Valters skulptur i Slotssøen har fået en masse reaktioner allerede - både positive og negative. Selv glæder han sig over, at søhavfruen får debatten til at rulle.

- Jeg er kun glad for, at søhavfruen får debatten til at rulle. Det er præcis det, der er meningen med den. Sådan er det med pop op-kunst, det er kun skægt, hvis andre begynder at forholde sig til det. Hvis alle synes, at den var smukt, er der jo ikke meget ved det, siger Erik Valter.

op Slotssøens dyb og poserer stolt - og i bedste "se mig-stil" - under hele Festugen. "Se mig" er overskriften for den kommende Kulturnat og festuge.har i anledningen af Trekantområdets Festuge skabt skulpturen Søhavfruen.holder Erik Valter en tegneworkshop, der er åben for alle, kl. 12-20 på Søterrassen ved Slotssøen.på www.trekantfest.dk

Tegn den selv

Selv vil han ikke fortælle alt for meget om sin skulptur, for det er publikum selv, der skal have lov til at reflektere over den.

- Men det er selvfølgelig bevidst, at jeg har lavet hende både ældre og kraftigere end den rigtige havfrue i København. Modebranchen vil gerne have kvinder til at se ud på en bestemt måde, men vi ved jo godt, at sådan ser alle kvinder altså ikke ud, og det har jeg haft lyst til at give en kommentar med på vejen.

Skulpturen er kun midlertidig placeret i Slotsøen. Hvad der skal ske med søhavfruen efter Kulturnatten, ved Erik Valter ikke.

Flere på Facebook Kolding bekymrer sig over, at der er brugt skattepenge på skulpturen, men Erik Valter kan fortælle, at alle udgifter til at skabe skulpturen har han selv betalt af egen lomme.

- Dog har det kostet 5000 kroner plus moms i administrationsgebyr at få lov til at stille den op for Slots- og Kulturstyrelsen, og de penge har Kolding Kommune betalt, siger han.

På Kulturnatten kan man møde Erik Valter ved Slotsøen, hvor han sidder parat med tegnegrej og papir, og så kan man selv tegne sin egen version af skulpturen.