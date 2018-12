Masser af interesse om vandtårnet på Sjællandsvej

Kolding: Det markante vandtårn på Sjællandsvej i Kolding har stadig ikke fundet sin nye ejermand, efter at TreFor Vand satte det til salg gennem Nybolig i september.

- Der er stadig masser af interesse om det, og flere arbejder med det. Men der har ikke været en tilbudsgiver, der har ført til salg, oplyser ejendomsmægler Jens Lebech fra Nybolig.

Han fortæller, at vandtårnet fortsat vises frem "i stor stil", og at de potentielle køberes ideer bl.a. handler om at bruge vandtårnet til restaurant, bolig eller almindelige kontorer. Ingen har endnu talt om at rive vandtårnet ned og bygge boliger på grunden.

- Men nogle er lukkede, og andre fortæller lidt, så vi kender ikke alle overvejelser, siger Jens Lebech.

Han påpeger, at salget af vandtårnet vil tage tid, fordi de mulige købere først skal have tid til at udarbejde et projektmateriale, som Kolding Kommune skal tage stilling til i forhold til viljen til at udstede en tilladelse til projektet eller ej.