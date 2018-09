Mascha Vang har købt hus i Kolding

Mascha Vang fortæller også, at der ikke skal laves så meget i huset, men at hun vil give det ene badeværelse en opdatering og måske sætte et nyt køkken ind.

Hun beskriver stemningen i sit nye hus som laidback og samtidig pompøs med en Villa Villekulla finurlighed. I alt er der tale om en villa på 316 kvadratmeter med udestue, to spir og en have på 1.600 kvadratmeter som grænser ned mod åen.

Sådan indleder Masha Vang sin blog fra 5. september. Her fortæller hun, at hun og kæresten Troels Krohn Dehli, som er jagerpilot, har set på tre huse i Kolding, og at hun ikke er i tvivl om, at de har fundet det helt rigtige.

Mail fra borgmesteren

Mascha Vang og kæresten overtager huset i Kolding 1. december. Samtidig sætter parret nu deres to egne huse til salg.

"Vi bliver så glade der, der er gåafstand til skolen, en masse søde mennesker i området som både Troels og børnene kender i forvejen, og jeg har allerede mødt nogle af dem også. Selv Koldings borgmester har skrevet en sød mail efter, at han har læst om mine flyttetanker i pressen, at han byder os pænt velkommen og tilbyder rundvisning i byen, hvis vi vælger at flytte dertil. Og det gør vi jo så", skriver bloggeren videre.

Hun vil stadig tage meget til København for at arbejde og se venner, så der bliver en del pendling.

"Men vigtigst af alt, så falder jeg hver aften i søvn ved siden af ham, der finder mit hyænegrin charmerende, hopper nøgen på trampolin i regnvejr sammen med mig og gerne gør sig selv til grin for det perfekte blog billede. Det er den slags kærlighed, der får mig til at flytte til Jylland, in a heartbeat", slutter Mascha Vang sit blogindlæg og lover sine følgere, at de nok skal få huset at se.