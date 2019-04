Mascha, Inger, Eva og Tina: Mød fire powerkvinder på én aften

Kolding: Kvinde er kvinde nærmest. Sådan lyder budskabet fra de fire kvinder, som du kan møde til kvindeevent i Kolding torsdag 25. april kl. 19-22 i IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

De fire kvinder er blogger Mascha Vang, iværksætter og erhvervskvinde Tina Søgaard samt ministrene Inger Støjberg og Eva Kjer Hansen. De vil alle give et kig bag kulisserne i deres liv.

Aftenen er arrangeret af Eva Kjer Hansen, som er fiskeri- og ligestillingsminister samt minister for nordisk samarbejde. Eva Kjer Hansen vil være aftenens værtinde, og hun vil have flere kvinder i bestyrelser landet over.

I pausen vil der være et hyggeligt bankospil med fine præmier samt lidt lækkert til ganen. Alle deltagere får en goodiebag fyldt op med sæbe, chokolade, Jolly Cola, gavekort og andre ting. Billetterne kan bestilles hos Dorthe Kildal Johannsen fra ShoppingBazar, som er medarrangør af eventen. Der vil være et begrænset antal billetter til salg.