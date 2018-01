Martin Hansen blev æresmedlem

Kolding: Martin Hansen fra IBA Erhvervsakademi Kolding har fået prisen "Æresmedlem af IBA Student Life". Prisen blev uddelt i forbindelse med dimissionen forleden.

- Du får prisen for dit utrættelige frivillige arbejde. Og fordi du altid har arbejdet uden at spørge "hvad får jeg ud af det?". Vi er yderst taknemmelige for din store indsats, sagde studievejleder Line Langkjær-Schuldt.

Den 23-årige professionsbachelor Martin Hansen kvitterede med ordene:

- Det er helt vildt. Jeg er så glad for at få den her anerkendelse. Det er simpelthen så stort.

Med sin nye bachelor drømmer Martin Hansen om at finde sig et arbejde, hvor der er plads til at være sprælsk, faglig og kreativ. Det må meget gerne være et sælgerjob. Måske inden for kommunikation eller eksport: - Jeg skal ud og snakke med mennesker. Og vigtigst af alt: Så skal jeg være med til at skabe noget. Lægge murstenene. Det er drømmen. /EXP