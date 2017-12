Martha vil holde gang i benene i fitnesscentret

Martha, Jane og Julie Bjerre Pedersen. Martha tager i fitnesscentret for at træne benene og bevæge sig. Jane er taget derned for at holde vægten nede. Og Julie er med for at holde dem med selskab. Foto: Svalebøg.

Selvom det er mellem jul og nytår, og flæskestegen først lige har lagt sig til rette i maven hos de fleste, tager nogle stadig i fitnesscenteret. Nogle gør det for at komme af med julesulet, andre gør det for at holde gang i kroppen.

Kolding: Martha Bjerre Pedersen træder i pedalerne. Det går ikke hurtigt. Pulsen stiger ikke voldsomt. Men hun får bevæget sig, og det er det vigtigste. For bag hende står hendes rollator, så det er godt at få gang i benene. - Jeg vil gerne vedligeholde min bevægelse. Jeg vil helst cykle i skoven, men jeg kan ikke cykle på en almindelig cykel, for så falder jeg. Den her, den vælter ikke sådan lige, siger hun om den motionscykel, hun sidder på i Fitnessdk i Kolding. - Da vi startede, tøffede hun afsted med sin rollator. Nu går hun mere, så det hjælper da, siger Marthas datter, Jane Bjerre Pedersen. Hun sidder ved siden af Martha. Også på en motionscykel, og hun har sin datter, Julie, med. Tre generationer er de mødt op i fitnesscentret for at bevæge sig mellem jul og nytår. Men det er nu ikke, fordi det er blevet til for meget and eller flæskesteg juleaften, at de er mødt op. De er kommet i fitnesscentret i omkring et år for at få bevæget sig, og det samme gælder nu. - Det har ikke noget med julen at gøre, siger Martha Bjerre Pedersen. - Når man kommer i overgangsalderen ligesom mig, sætter kiloene sig. Hvis man ikke gør noget, bliver de der, siger 57-årige Jane Bjerre Pedersen.

Der kommer flere end i de forgangne år. Tendensen til, at folk vil ind og træne mellem jul og nytår, er stor. Så vi har valgt at holde åbent her mellem jul og nytår. Dagen efter jul kom der 30 i løbet af den første halvanden time. Jeg tror, folk føler, de skal yde for at gøre sig fortjent til and. Det ville jeg i hvert fald selv. Christian Jørgensen, daglig leder af Fitnessdk ved Slotssøbadet