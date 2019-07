Markant stigning i Kolding: Godt gang i salg af rigmands-villaer

Antallet af solgte villaer, der kostede mere end fem millioner kroner, tog et stort hop i 2018, viser tal fra boligsiden Boliga.dk. Folk med penge i banken har fået øjnene op for Trekantområdet, lyder det fra en liebhavermægler, der sælger boliger i hele landet.

- Der er ikke tvivl om, at der bliver solgt flere boliger, der koster fra fem til otte-ti millioner kroner. Det skyldes efter min vurdering to ting. Renten er lav, og at der er flere folk, der har penge til liebhaveri og lyst til at kigge ud over vandet eller byen. Jeg var selv ud i weekenden og fremvise en bolig til 8,5 millioner kroner, og der er interesse for den slags boliger. Jeg oplevede det ikke på samme måde for bare to år siden, siger ejendomsmægler Poul-Erik Hansen, der er medejer af Home Kolding Åpark.

Stigende interesse

Hos den landsdækkende liebhavermægler, Lilienhoff, har de også noteret, at salget i Trekantområdet har taget et hop frem, lyder det fra ejendomsmægler Hans Lilienhoff, der samtidig ikke vil konkludere noget entydigt.

- Belært af mange år i branchen så er der grund til at sige, at man skal være forsigtig med at konkludere noget entydigt, når tallene er små. Når man går fra et snit på fem og til 16 solgte villaer på et år, kan der være nogle tilfældigheder, der spiller ind, siger Hans Lilienhoff, og fortsætter.

- Men når det er sagt, kan vi som landsdækkende ejendomsmægler godt mærke, at der er flow af boliger i Trekantområdet. Der er ikke tvivl om, at det er et område, vores kunder lægger mere og mere mærke til. Folk, der overvejer at bosætte sig i Sydjylland og på Vestfyn, kigger i høj grad på Trekantområdet. Vi oplever en markant og stigende interesse. Området ligger bare utroligt centralt, det er et dejligt område, og der er meget vand. Der er meget skøn natur, siger Hans Lilienhoff.

I løbet af 2019 har Boliga.dk foreløbig registreret, at der solgt fem villa til over fem millioner kroner i Kolding Kommune.