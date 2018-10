En af Koldings mest markante skulpturer, "Frihedens arm" på Lilletorv, er blevet renoveret fra top til tå. Kommunen har lavet en plan for at vedligeholde de mange offentlige skulpturer.

Kolding: På Lilletorv er alt ved det gamle. Og så alligevel ikke. For skulpturen "Frihedens arm" skinner, som den ikke har gjort det i årevis. Den mørke og stolte skulptur har været fast inventar på torvet siden 1988, og fredag blev den genindviet efter en grundig renovering. Peter Brandes, der har skabt værket, var en af deltagerne, og han deltog også i den efterfølgende åbning af en udstilling i det gamle borgerhus, hvor man den næste måned kan se skitser og værker, der knytter sig til Peter Brandes arbejde med "Frihedens arm". - Det er vigtigt, at vi har sat skulpturen i stand, for den er en af vores mest markante kunstværker, der står på en af byens mest centrale pladser, siger Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget i Kolding Kommune. Renoveringen af "Frihedens arm" bliver ikke den sidste. Aktualiseret af situationen har kulturudvalget fået lavet en vedligeholdelsesplan, som omfatter alle de skulpturer i det fri, som Kolding Kommune ejer.

Se udstillingen Kolding Kunstforening viser en udstilling af Peter Brandes med forarbejder til skulpturen "Frihedens arm" (gouacher, litografier og små skulpturer).



Udstillingen kan ses fra lørdag den 6. oktober til søndag den 4. november. Tirsdag-fredag vises udstillingen mellem klokken 13 og 17, lørdag og søndage mellem klokken 11 og 15.



Der er fri entré til udstillingen, der vises i det gamle borgerhus i Helligkorsgade 18.

Overdraget som gave Oprindelig var skulpturen ejet af Sydbank, som fik den stillet op ved siden af sit daværende hovedkvarter i Kolding. For nyligt flyttede Sydbank så til Design City ved siden af Syddansk Universitet. Banken valgte at overdrage skulpturen til Kolding Kommune, mod at kommunen overtog pligten til at vedligeholde værket. - Vi synes, at det ikke var en god idé at flytte skulpturen, for med årene er den blevet en naturlig del af bybilledet. I vores nye bygning kan man se den model, vi altid har haft stående af skulpturen, så vi føler os stadig forbudne til værket, siger Alex S. Hansen, der er private banking direktør i Sydbank i Kolding.

Kraftfuld skulptur Udstillingen i det gamle borgerhus i Helligkorsgade står Kolding Kunstforening bag. Formand Anne Bryld glæder sig over, at udstillingen igen giver koldingenserne lejlighed til at komme bag en skulptur, som er velkendt i gadebilledet. De mange skitser og selvstændige værker har ikke været udstillet siden 1988, da "Frihedens arm" blev afsløret. Enkelte raderinger, som kan ses i udstillingen, er helt nye. - "Frihedens arm" er en meget kraftfuld skulptur, og den er ikke blevet mindre aktuel i de år, der er gået siden 1988. Vi er glade for at udstillingen er med til at markere, at skulpturen er blevet renoveret og genindviet, siger Anne Bryld.