Marina City møder skepsis i Kystdirektoratet

Kolding Kommune og Kystdirektoratet i uformel ping-pong, som skal forebygge, at kommunen får et veto mod Marina City, når de endelige planer kommer ud i offentlig høring.

Her kan man læse, at Kystdirektoratet har haft Kolding Kommunes udkast til sin begrundelse for Marina City til gennemlæsning. Når begrundelsen engang er formuleret endeligt færdig, skal den indgå i det plangrundlag for Marina City, som kræver blandt andet Kystdirektoratets godkendelse. Uden den kan havnebydelen ikke realiseres.

Tidsplanen for Marina City ser således ud:2016: Opstart og tilrettelæggelse. 2017: Design og planlægning. 2018: Salg af byggemuligheder og forberedelse af anlægsprojekter. 2019: Byggerierne begynder. 2020: Lystbådehavnen og de første byggerier tages i brug. 2021: Byggerierne fortsætter over en årrække.

Spørgsmål

Det er planloven, der kræver, at kommuner skal kunne argumentere godt for det, når de vil inddrage en del af søterritoriet til boligformål.

Til Marina City ønsker kommunen at lægge beslag godt 80.000 kvadratmeter af søterritoriet, men det er der ikke argumenteret godt nok for i det udkast, som Kystdirektoratet har kigget nærmere på, fremgår det af korrespondancen.

I konkrete kommentarer til en stribe afsnit i udkastet skriver Kystdirektoratets medarbejder for eksempel, at "det skal godtgøres, at der ikke er andre steder i Kolding By, hvor der kan ske boligbyggeri", og at "Det skal uddybes, hvorfor Marina City er et ganske særligt tilfælde".

Kystdirektoratet anbefaler, at flere af kommunens formuleringer skal uddybes - såsom, at "Marina City rummer en betydelig samfundsmæssig nytteværdi", og at "den gamle bymidte langt henad vejen er disponeret og planlagt".

Og så stiller den statslige medarbejder direkte spørgsmål til en kommunal formulering om, at "byudvikling og nye funktioner skal placeres omkring og med respekt for Kolding Havn": Hvad med respekt for søterritoriet, som jo også har en miljømæssig funktion, lyder det.