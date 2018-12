Mangel på kunder får tøjbutik til at lukke

- Det bliver sværere at drive tøjbutik, det gør det. Der er mange, der har sagt, at det var dejligt, at der åbnede en butik som vores, men vores målgruppe handler jo på nettet, siger Mette Valentin.

- Der er simpelthen ikke kunder nok i midtbyen til at holde omsætningen. Det er vi rigtigt kede af, for vi flyttede jo netop herop for at få flere kunder, fortæller hun, som først og fremmest forklarer kundenedgangen med stigende nethandel og konkurrence fra Kolding Storcenter.

Mangler oplevelser

Ud over en stigende konkurrence, så oplever Mette Valentin, at kunderne efterspørger en bedre oplevelse, når de handler i midtbyen.

- Jeg synes ikke, at der bliver gjort nok for midtbyen. Når jeg spørger vores kunder, så snakker de blandt andet om, at der mangler gratis parkering, og at de synes, byen er lidt for kedelig, siger hun, som også godt kunne have tænkt sig, at de forretningsdrivende var endnu bedre til at arbejde sammen om at skabe mere liv.

- Fællesskabet er måske ikke helt godt nok hernede. Det kan man se på fremmødet, når vi har holdt møder i cityforeningen. Men jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne med vores forskellige events her i butikken.

Hvad der skal ske, når døren til Statement bliver låst for sidste gang fredag aften, ved Mette Valentin ikke endnu.

- Jeg skal have lukket så godt ned som muligt her, og så skal jeg ud og finde mig et almindeligt arbejde og være lønmodtager.