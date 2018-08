Mange sommergæster har besøgt midtbyen i år

Det har været en rigtig god sommer for midtbyens butikker og caféer, som har nydt godt af det gode vejr. Mindre sjovt har det været for forretningerne i Kolding Storcenter.

- Mange er kommet hertil for at se Magtens smykker (udstilling på Koldinghus, red.), og jeg tror, at det trækker mange danskere til byen, siger Mette Schumacher.

Færre i storcentret

Mens midtbyens forretningsdrivende har kunnet glæde sig over det flotte og varme sommervejr, så er begejstringen mindre i Kolding Storcenter. Mange har ganske enkelt foretrukket at opholde sig udenfor i varmen.

- Der har ikke været lige så mange gæster som sidste år, for der regnede det hele tiden, og regn er bedre end solskin for os, forklarer centerchef Gitte Lindbo, som dog kan konstatere, at man også kan få for meget varme på én sommer, så kulden i storcentret igen begynder at virke tillokkende.

- Vi kan begynde at se nu, at folk søger herind i kulden, siger hun.

Alt taget i betragtning er Gitte Lindbo dog fint tilfreds med besøgstallet denne sommer.

- Det har ikke levet helt op til sidste år, men efter hvordan vejret har været, så lever det meget godt op til vores forventninger.