Mange muligheder for at bygge og bo i Lunderskov

Det er her ved Dollerup Sø, der ses i baggrunden, at Kolding Kommune er ved at forme en stor udstykning, som med tiden vil få plads til over 100 boliger. Søen i forgrunden er kunstigt anlagt. Foto: Søren Gylling

Kolding Kommune investerer indtil videre 23,8 millioner kroner i sin store udstykning ved Dollerup Sø. Udstykningen sætter salget på det private marked under pres, vurderer en ejendomsmægler. En anden er fortrøstningsfuld.

Lunderskov: Hvad enten man vil købe en eksisterende villa eller bygge sin egen, så er der rige muligheder for at komme til det i Lunderskov. Nærmere bestemt kan Kolding Kommune lige nu tilbyde adskillige usolgte byggegrunde i den igangværende udstykning nord for Dollerup Sø, som i løbet af de kommende par år skal vokse til 72 parceller og to storparceller med plads til hver yderligere 20-25 tæt-lave boliger - i alt omkring 130 boliger. Kolding Kommune investerer 23,8 millioner kroner i at byggemodne de første tre af i alt fem etaper i udstykningen. Dertil er der ifølge Boligsiden.dk i øjeblikket 51 villaer til salg i postnummer Lunderskov, hvor man også har fem byggegrunde at vælge imellem på det private marked, hvis man går på jagt efter en ny adresse i de sidste påskedage.

Det giver et pres og længere liggetid på de eksisterende private grunde og huse, der er til salg. Men jeg synes helt sikkert, at udstykningen ved Dollerup Sø har sin berettigelse. Tommy Deigaard, ejendomsmægler

Flere bygger selv Ejendomsmægler Tommy Deigaard fra Home i Kolding fastslår, at købere til det store antal byggegrunde og villaer ikke står og tripper utålmodigt for at komme til at underskrive købsaftaler. - Men jeg oplever en stigende interesse for at bygge nyt. Salget i første og anden etape af udstykningen ved Dollerup Sø er jo også gået rigtig fint, og i løbet af det sidste år til halvandet er der generelt kommet mere aktivitet i centerbyerne. - Det skyldes især, at du kan få grundene billigere her end for eksempel i Dalby og Drejens, hvor grundpriserne ligger cirka en halv million kroner højere. Så du kommer længere for pengene ude i centerbyerne. Pludselig har du råd til bil nummer to, og du er stadig tæt på Kolding, skoler og motorvej, siger Tommy Deigaard.

Rigtig strategi Men er der et marked til så mange kommunale byggegrunde, som er til salg eller snart bliver det i Lunderskov? - Det giver et pres og længere liggetid på de eksisterende private grunde og huse, der er til salg. Men jeg synes helt sikkert, at udstykningen ved Dollerup Sø har sin berettigelse, selvom mange af grundene nok vil forblive usolgte i nogle år, siger Tommy Deigaard. Han henviser til, at det samlede villasalg i Lunderskov har været 39 i løbet af de sidste 12 måneder. Derfor er det også vigtigt, at kommunen har delt udstykningen op i etaper og først lukker salget op for en ny etape, når den forrige er lukket af, så der ikke efterlades usolgte grunde, der ikke er køberpotentiale til, som huller i en tandrække, siger han. - Og så er det godt, at kommunen har en helhedsplan for sin store udstykning, så dem, som køber grund ved Dollerup Sø, ved, hvad der skal ske i området om to eller 10 år. Det er det eneste rigtige at gøre, mener ejendomsmægleren. Selvstændig ejendomsmægler i Lunderskov med tilknytning til Nybolig, Hans Thomsen, hilser Dollerup Sø-udstykningen meget velkommen. Han er overhovedet ikke i tvivl om, at der vil være rift om byggegrundene. - De første huse er allerede bygget. Det varer ikke længe, så er det solgt det hele. Mange koldingensere vil flytte hertil, fordi grundene er billigere end inde i Kolding, og de ligger hammergodt, forudser han. Hans Thomsen mener ikke, at den kommunale udstykning har synderlig betydning for salget på det private marked.

