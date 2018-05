Mange fra designkolen i Kolding kan vinde eftertragtede priser

Kolding: Designskolen Kolding har en chance for at stryge helt til tops, når den prestigefyldte "Danish Design Award" uddeles på mandag i København. Her er følekassen "Tactus", som er taget i brug på Marielundskolen, nomineret til en pris i kategorien "Better learning".

"Tactus" er et redskab til involvering af børn og unge på specialskolen Marielund, bestående af to kasser med objekter, der støtter børn i at tale om og forstå deres egne tanker og følelser.

Om projektet skriver juryen blandt andet: "At lære at sætte ord på egne tanker og følelser er et vigtigt skridt i behandlingen af udsatte børn. Det pædagogiske værktøj bærer præg af at være udviklet med brugeren i centrum og er et godt eksempel på en samtænkning af produkt og pædagogisk proces.