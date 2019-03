Mange fodboldbaner er for våde til at blive gjort klar til sæsonen

En del af de fodboldbaner rundt i Kolding Kommune, der lige nu skal gøres klar, før forårssæsonen snart går i gang, er endnu for våde til at få klippet græs, fjernet ormeskud og blive kridtet op med streger.

Kolding: Den megen regn i marts kan få betydning for de mange bredde-fodboldspillere i Kolding, der inden længe går i gang med at træne og spille kampe på de græsbaner rundt om i kommunen, der tages i brug fra omkring 1. april.

En del af banerne er nemlig så våde, at de ansatte i Kolding Kommune, der står for at gøre fodboldbanerne klar til forårssæsonen, endnu ikke har kunnet begynde at klippe græsset, fjerne ormeskud og kridte banerne op.

Det oplyser sektorleder for service og drift af kommunale idrætsanlæg i Kolding, Paul Frandsen, der har sine folk rundt for at mærke på jorden under de mange fodboldbaner i hele kommunen.

- Vi føler os frem, og der, hvor vi kan komme til det, klipper og kridter vi op. Vi plejer at frigive banerne 1. april og starter med klipningen og det andet arbejde midt i marts, men der er masser af steder, hvor vi endnu ikke kan klippe. Sådan er det, når der mange steder er kommet over 100 millimeter regn, siger Paul Frandsen, der også har sine folk til at "slæbe ormeskud", da de er med til at gøre en fodboldbane ret så ujævn.