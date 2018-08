Mange flere end forventet kom til streetfood-festival

I løbet af weekenden blev der holdt streetfood-festival ved Buen i Kolding Centrum. Lokale restauratører var samlet til arrangementet, som blev en stor succes. Råvarerne slap op allerede fredag, så lørdag måtte der købes mere ind til resten af weekenden.

Kolding: En af initiativtagerne bag weekendens streetfood-festival er Nicklas Nielsen fra The Mokka Café, og han kan næsten ikke få armene ned af ren begejstring efter en yderst vellykket weekend. Han fortæller, at det er gået over al forventning, og at opbakningen fra gæsterne har været stor. Og det tør siges. Festivallen startede fredag og sluttede søndag, men allerede fredag endte samtlige madboder med at løbe tør for den mad, som de havde forberedt til alle tre dage. Pludselig gik det stærkt med at skaffe nye råverer til de kommende par dage. - Jeg håbede, at der ville komme 1000 gæster pr. dag, men jeg vil skyde på, at vi har haft mellem 3500 og 4000 gæster alene fredag. Det er helt sindsygt. Og det samme har vi haft lørdag, som også var en kæmpe succes, siger Nicklas Nielsen.

Street food Udtrykket Street food er knyttet til madkulturelle oplevelser som grundlæggende bygger på et traditionelt madhåndværk - herhjemme vil det ifølge en artikel i Information, typisk være en bid ved en god pølsevogn og andre steder f.eks. en sildebod i Amsterdam, en falafelbar i Mellemøsten, et pizzeria i Napoli eller et hotdogsted i Chicago.

Det kunne blive vildt Om lørdagen var de lokale restauratører lidt mere forberedte på den store tilstrømning. - Lørdag vidste vi godt, at det kunne gå hen og blive ret vildt, eftersom fredag stak af. Så der var vi alle lidt mere forberedte og de fleste af de restaurationer, som havde boder hernede, havde stået i køkkenet fra kl. 06 om morgenen lørdag, så de kunne være klar med ekstra mad til, når vi åbnede kl. 12. - Det overgik alles forventninger. Ikke blot vores som arrangører, men også de restaurationer, som var repræsenteret. Han vurderer, at blandt arrangementets gæster var særligt mange stamkunder til de forskellige lokale restaurationer og mange turister mødt op for at smage på maden og mærke stemningen. - Der har været så flot opbakning. Folk synes, at initiativet har været helt kanon. Stemningen var der, og hyggen blev skabt. Jeg synes, at hele weekenden har været et stort højdepunkt, siger Nicklas Nielsen.