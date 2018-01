Mange familier er skrevet op til husbåd i Kolding

Kolding Kommune vil åbne op for husbåde i den planlagte havnebydel i Marina City. En snes familier har bedt om at blive holdt orienteret om udviklingen.

Kolding: Har du lyst til at bo i en husbåd til lyden af klukkende vand og duften af det salte hav, så bliver den nye havnebydel, Marina City ved Skamlingvejen, et af de få steder i Danmark, hvor man kan få lov til at slå sig ned.

I hvert fald indgår det i Kolding Kommunes planlægning for det store område, at der skal gøres plads til omkring 15 husbåde. Projektleder Torben Gade fortæller, at omkring 20 familier allerede er skrevet op på en liste, fordi de gerne vil holdes informerede om, hvad der sker.

- Familierne kommer både fra Kolding og andre steder i Jylland og på Fyn, oplyser Torben Gade.