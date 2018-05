Mandskor løfter hatten til sommerkoncert

Kolding: Det lokale herreensemble MandHatten giver onsdag 6. juni kl. 18.30 en gratis koncert på Kolding Bibliotek, sådan for lige at synge sommeren ind. Koncerten er et udpluk af det omfattende program, koret arbejder med, og hvor sangerne over det seneste par sæsoner har arbejdet med temakoncerter som "Sang, så hatten passer", "Mellem himmel og Hav" og "Lyset og glæden".

MandHatten arbejder hele tiden med at udvikle sang og optræden. Ensemblet optræder ca. 15 gange om året og synger altid uden noder. Skal det kunne lade sig gøre, kræver det øvelse, og MandHatten øver hver onsdag med et meget stabilt fremmøde blandt sangerne og den faste dirigent Jørgen Andersen, som har ledet og fornyet ensemblet i mere end halvdelen af dets levetid. Ensemblet er for øjeblikket på udkig efter nye sangere, som kunne have til lyst at synge et varieret repertoire med god klang, god energi og fokus på publikum.