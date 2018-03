Mandlig motion: Mænd får gymnastikforening til at vokse

Tilgangen af flere mandlige gymnaster har i år været med til at få Vamdrup Gymnastikforening til at vokse. Lars, Brian og Brian er blandt de nye i foreningen.

Vamdrup: Nogle børn er allerede garvede deltagere ved gymnastikopvisninger, før de er fyldt ti år. Men lørdag var det allerførste gang nogensinde for de tre granvoksne mænd, Brian "Bimmer" Larsen, Lars Nielsen og Brian G. Larsen, at de skulle marchere ind på det store halgulv og vise de flere hundrede tilskuere, hvad de har lært i gymnastikforeningen i den forløbne sæson. Men sådan var det, og et par timer før, de skulle på gulvet ved den årlige gymnastikopvisning i Vamdrup Gymnastikopvisning, var nervøsiteten da også begyndt at indfinde sig hos et par af dem. Men Brian "Bimmer," Lars og Brian er blandt årsagerne til, at Vamdrup Gymnastikforening i denne sæson har fået flere medlemmer end de seneste år. Medlemstallet plejer at ligge på cirka 370, men er i år er klubben kommet op på over 400 medlemmer, fortæller formand Tina Voss. - Det er primært på grund af de to mandehold, vi har - Rigtige Mænd og Mandehørm, fortæller hun.

Det sociale i top Trekløveret to gange Brian og en enkelt Lars går alle på rigtige mænd-holdet, og det er noget, de er vilde med. - Min kone sagde, at det var lige noget for mig, men det mente jeg ikke. Men så sagde naboen det samme, og tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne prøve det. Jeg har mødt en farlig masse mennesker her, og vi har det rigtig sjovt. Det er ikke så vigtigt for os, om vi taber 50 kilo. Det er vigtigst, at vi har det sjovt, siger Lars Nielsen. - Ja, det sociale er fantastisk på holdet, tilføjer Brian "Bimmer" Larsen.