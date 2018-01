Manden med verdens største fodboldjob på scenen i Kolding

Landstræneren for et af verdens mest berømte og omdiskuterede fodboldlandshold gæstede tirsdag Kolding. Her var hundredvis af sportschefer, elitetrænere og andre spidser inden for dansk fodbold samlet for at høre Gareth Southgate og andre toptrænere tale om talentudvikling.

Kolding: I første omgang sker det ganske ubemærket, da han træder ind i Teatersalen på Hotel Comwell i Kolding.

Han introduceres for topperne i DBU, Dansk Boldspil Union, der sidder ved et af de bagerste borde i salen. Han står med rank ryg, men afslappet og med hænderne i lommerne på de blå jakkesætsbukser, mens der udveksles høflighedsfraser. Efterhånden som de cirka 400 fodboldchefer- og trænere i salen får øje på manden, der netop er trådt ind, rettes en del af opmærksomheden mod ham. Han er hovednavnet på DBU Talentkonferencen.

De 400 chefer og trænere sidder lige nu i grupper og taler om dagens første indlæg, dansk talentudvikling i et fremtidsperspektiv ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Uden at forklejne Jesper Bo Jensen er næste oplægsholder et markant større navn i denne sammenhæng. Gareth Southgate har verdens største fodboldjob, et job som historisk set er nærmest umuligt at udføre tilfredsstillende, og et job hvor man er under konstant, enormt pres. Gareth Southgate er landstræner for Englands herrelandshold i fodbold.

Denne tirsdag er han i Kolding for at fortælle, hvordan man i England forsøger at få det maksimale ud af de største fodboldtalenter.