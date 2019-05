Kolding: Politiet blev tilkaldt fredag aften, fordi en 21-årig mand gik rundt i fakta på Vestre Ringgade i Kolding og truede ansatte og gæster. Den 21-årige var påvirket og gik ud af fakta, inden politiet nåede derhen.

De fandt ham senere på Lykkegårdsvej, hvor manden fortsatte med sine trusler. Manden blev sigtet for truslerne, men han blev også sigtet for fornærmelig tiltale mod en politibetjent og for at spytte en betjent i ansigtet.