Mand tiltalt for at være i besiddelse af våben og narko: Politiet fandt riffel, magasiner til fuldautomatiske våben og kokain

En 47-årig mand fra Kolding skal mandag i retten tiltalt for at være i besiddelse af både narko og våben. Derudover fandt politiet også diverse dele til våben, da manden blev anholdt 6. november sidste år.

Kolding: Våben og narko er sjældent en god kombination.

Ja, faktisk er det vel aldrig en cocktail, der kan anbefales at blande.

Det må en 47-årig koldingenser også erkende. Den 47-årige er således blevet tiltalt for både at være i ulovlig besiddelse af våben og narko, og manden står foran at skulle forsvare sin uskyld over for Retten i Kolding på mandag.

Her begynder retssagen nemlig mod manden, der er tiltalt for at være i besiddelse af blandt andet en salonriffel med optiske sigtemidler, 365 stykker ammunition samt et enkelt afskudt stykke ammunition. Samtidig er han også tiltalt for at være i besiddelse af diverse våbendele og magasiner til et fuldautomatisk skydevåben.

Salonrifler er ikke fuldautomatiske våben, og derfor hører de omtalte magasiner ikke til den riffel, som manden er tiltalt for at være i besiddelse af.

Foruden våben og våbendele er manden tiltalt for at være i besiddelse af 0,19 gram kokain, som ifølge tiltalen var til eget brug.