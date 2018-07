Kolding: En 27-årig mand blev fredag aften anholdt og sigtet for hærværk. Klokken 23.06 sparkede han så hårdt til et busskur i Fredericiagade, at glasset i busskuret gik i stykker. Et ældre ægtepar, der sad i busskuret, fik knust glas ned over ryggen, oplyser politiet.

Den 27-årige nåede også at komme op at skændes med en tilfældig forbipasserende kvinde på gaden, inden politiet nåede frem.

Politiet anholdt manden, som har fået en bøde for hærværket og desuden også sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.