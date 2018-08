Mand sigtet for at slå og tage halsgreb på betjent

Kolding: En 25-årig mand blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding. Han er sigtet for vold mod en politibetjent.

Politiet henvendte sig mandag klokken 9 ved en bolig på Parkvej i Kolding efter en anmeldelse om husspektakler.

Den 25-årige mand åbnede og optrådte ifølge anklager Tobias Engby "særdeles aggressivt".

- Da politiet ville ind for at se, om der var tilskadekomne, er han sigtet for at have slået den ene betjent med knytnæve på struben og efterfølgende have taget halsgreb ved at tage armen rundt om hovedet på betjenten. Den anden betjent kom sin kollega til undsætning, fortæller Tobias Engby.

Efterfølgende fandt politiet en joint og en butterflykniv i boligen.

Ved grundlovsforhøret tirsdag ønskede anklagemyndigheden den 25-årige varetægtsfængslet i fire uger, da man mener, der er risiko for, at han begår mere vold. Tobias Engby henviste til, at den sigtede tidligere er straffet for vold.

Retten var dog uenig i, at der er gentagelsesrisiko og løslod manden. Den kendelse har anklagemyndigheden kæret til landsretten.