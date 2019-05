Mand påvirket af stoffer kørte over for rødt: Sigtet for fire lovovertrædelser

Kolding: En bilist blev fredag aften klokken 18.55 sigtet for en hel række lovovertrædelser.

Den mandlige bilist blev sigtet for både at køre frem for rødt lys, for at være i besiddelse af en joint og for at være påvirket af euforiserende stoffer. Derudover havde han heller ikke førerret, selvom han sad bag rattet - det blev han også sigtet for.

Manden blev stoppet i krydset ved Lyshøj Alle og Fynsvej, fordi en patrulje kunne sig ham køre frem i krydset, selvom der var rødt.