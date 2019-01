Christiansfeld: En 37-årig mand fra Tørring omkom torsdag morgen kort efter klokken 8.30 i forbindelse med en arbejdsulykke i Taps ved Christiansfeld.

Den 37-årige var ansat i et firma, der torsdag morgen var i gang med at fælde et stort træ. Ved fældningen faldt træet ikke på den måde, arbejderne havde planlagt, hvilket resultererede i, at den 37-årige blev ramt af træet og afgik efterfølgende ved døden.

Der var en helikopter ude på stedet, fordi manden umiddelbart efter ulykken var bevidstløs. Derfor ville man have ham fløjet til Odense Universitetshospital, men han nåede at blive erklæret død på stedet. Arbejdstilsynet har været ude og lave deres undersøgelser. Det fremgår af politiets døgnrapport.