Mand kørte galt og blev taget for spritkørsel

Kolding: En 38-årig mand kørte fredag aften klokken 23.28 galt i sin bil, da han kom kørende ad Sønder Ringvej. Da manden nåede et t-kryds, fik han ikke stoppet i tide og ramte et helleanlæg. Bilen blev så beskadiget, at manden ikke kunne køre videre.

Da politiet ankom til stedet, blev manden bedt om at tage en alkoholtest. Testen viste, at manden havde en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt.