Mand indrømmede syretrusler og 24 andre forbrydelser: Jeg har sagt ting, der lyder helt ad helvede til

Retten i Kolding behandlede tirdag sagen om den 40-årige mand, der mødte op ved sprogskolen og truede elever med at hælde syre i hovedet på den. Manden erkendte i alt 25 kriminelle forhold og fik en dom på et år og fire måneders fængsel. Han havde forud for sagen ad to omgange siddet varetægtsfængslet i over ti måneder, så straffen blev betragtet som udstået. Arkivfoto