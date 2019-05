Mand finder 60 år gammelt affald i sommerhusområde: Affald stammer fra gammel losseplads

- Det stammer fra en gammel losseplads eller slugt i sommerhusområdet. I gammel tid havde man bare en fælles aftale om, at man kørte affaldet hen til et bestemt hjørne, når der ikke var nogle steder at deponere sit affald. Det har man gjort mange steder, og det er sådan et område, han er stødt på, siger Lars Termansen Barsballe.

Det kunne Morten Brandsholm konstatere, da han for nyligt gjorde sig et bemærkelsesværdigt fund i sommerhusområdet omkring Grønninghoved. Her stødte han nemlig på store mængder plastikaffald i strandkanten, og da han fulgte affaldets spor, endte han i en skov, hvor der var endnu mere affald.

Undervisningsmateriale

Skov- og landsskabsingeniøren fortæller, at de fleste af den slags steder i dag er groet til med skov eller krat, og at de for længst er blevet dækket af jord. Han tror dog, at man i fremtiden vil se flere af disse affaldsfund. Både fordi jorden flytter sig, når det eksempelvis regner, men også fordi byerne flytter sig.

- De store byer har efterhånden udviklet sig ud til de kanter, hvor man før har kørt affaldet ud til. Det er der, vi kommer ud til i dag med byudviklingen. Det er sådan noget, der gør, at det dukker op, siger Lars Termansen Barsballe.

Kommunen drøfter i øjeblikket muligheden for at bruge gamle affaldsfund som undervisningsmateriale.

- Vi har snakket om, at det kunne indgå i undervisningmateriale i forbindelse med affaldsindsamlinger. Det tager lang tid om at forgå, det viser hans fund jo tydeligt. Det er en god måde at vise unge mennesker eller til affaldsindsamlinger, at man skal tænke over, hvad man smider ud, for det forsvinder ikke bare lige sådan.