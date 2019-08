Mand blev bidt af politihund: Ville slås med politiet

Kolding: Da politiets hundepatrulje onsdag aften var ude at gå langs Skamlingsvejen, mødte patruljen en mand, som den gerne ville tale med. Da politiet bad den 26-årige mand, der kommer fra Vejle, om at stoppe, råbte han "fuck jer" og løb væk fra stedet.

Patruljen valgte herefter at råbe efter manden, der vendte om og målrettet gik hen mod patruljen, mens han råbende spurgte, hvad patruljen ville, og om den ville slås med ham.

Episoden endte med, at patruljen sendte deres hund efter manden, da han fortsatte med at provokere og antaste politiet. Hunden bed manden, som efterfølgende blev anholdt.

Politikommissær Brian Fuglsang siger, at det selvfølgelig ikke er sådan, politiet ønsker at løse en konflikt, men patruljen følte til sidst, at den var nødsaget til det.