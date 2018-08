Mand anholdt med amfetamin og to samurai-sværd

Lunderskov: 403 gram amfetamin og to samuraisværd var noget af det, politiet torsdag formiddag fandt hos en 27-årig mand.

Torsdag klokken 11.20 blev den 27-årige mand anholdt i Storegade i Lunderskov. Hos manden fandt politiet 403 gram amfetamin, 24 gram hash og 100 doping-ampuller.

Manden blev fredag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

Han blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og knivloven, efter politiet fandt adskillige våben hos manden. Politiet fandt en totenschlæger, et knojern, en peberspray, to samuraisværd, en butterflykniv, en kastekniv og en kastestjerne.

Den sigtede erkendte alt og udtrykte ønske om at få klaret sagen allerede fredag med en straksdom.

Dommerne besluttede på anmodning fra anklageren at lukke dørene under grundlovsforhøret.

Artiklen opdateres.