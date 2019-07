Majbritt kørte til Paris, fordi sønnen vandt over kræften: Jeg vil give noget tilbage

Hvert år kører Team Rynkeby Trekanten 50 mand til Paris for at samle penge ind til kræftsyge børn og hvert år er halvdelen nye rytter, der hver og en vil give noget tilbage.

Team Rynkeby Trekanten har siden september sidste år samlet penge ind til Børnecancerfonden, blandt andet ved at være frivillige til koncerter, festivaler og hvad de ellers har kunnet komme til. De har trænet sammen til cykelturen siden november til spinning, inden de i marts kom ud på landevejen. De har været en broget flok, hvor nogen har cyklet meget førhen, og hvor det for andre har været første oplevelse med racercyklen. Men når man blot er glade amatører, så er 1.200 kilometer på cykel en prøvelse for alle.

Der er 50 deltagere på holdet, og alle har de haft forskellige grunde til at deltage. Nogen har været med flere gange, og for cirka halvdelen har der været tale om første tur til det franske på jernhesten.

Team Rynkeby er et velgørenhedscykel hold, der hvert år cykler til Paris med dét formål at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. Holdet blev stiftet i 2002, da 11 motionsryttere med tilknytning til juiceproducenten besluttede sig for at cykel til Frankrig for at se slutningen på Tour de France.Siden da har holdet vokset sig større og større. I dag har 2.100 ryttere fordelt over syv lande, Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island og Australien. Hvor Danmark og Sverige er de lande med klart flest ryttere.I 2018 donerede Team Rynkeby 70,4 millioner kroner til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme. Heraf gik 29,4 millioner til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.Kilde: Team Rynkeby

Vil give noget igen

Majbritt Damgaard-Eilsø lagde heller ikke skjul på, at det har været hårdt.

- Nogle dage har det jo været omkring de 40 grader, og når man så har over 100 kilometer foran sig, så handler det om at bevare motivationen, men den har vi haft alle sammen, sagde Majbritt Damgaard-Eilsø lørdag over telefonen.

Hendes egen søn Andreas fik konstateret leukæmi i 2011, da han var tre og et halvt år gammel. Herefter fulgte to og et halvt år med behandlinger, før Andreas blev fri for kræften. Behandlingerne sluttede i 2014, familien fik senere at vide, at når der er gået fem efter sidste behandling, ville Andreas blive set som helt rask. I dag er han 11 år og frisk som en havørn.

- Det er derfor, jeg kører med i år. Det er for at fejre, at Andreas nu er helt rask, lød det fra en tydeligt rørt mor.

Andreas var sammen med far og lillebror taget til Paris, for at tage imod Majbritt, når hun kom frem til den franske hovedstad lørdag eftermiddag. Dagen før havde været speciel, da hun vidste, at nu var de altså kun 100 kilometer væk. Men det var ingenting sammenlignet med, da hun så familien første efter en uge på cykel.

- Det var helt vildt. Der løb så mange følelser igennem mig, og jeg græd også lidt. Du må forstå, at det her har været noget, vi er gået igennem sammen.

Familien ville gerne være med til at give noget igen. Både til forskningen på området, så andre børn måske ikke skal igennem det samme som Andreas har været. Men Børnecancerfonden tilbyder også særlige sommerhuse og rejser til familie med kræftsyge børn, som ellers ikke kan komme på ferie.

- Det at vi kunne komme på ferie, selv da Andreas var syg, betød utroligt meget. Der følte vi os lidt som en normal familie igen midt i alle behandlinger, sagde Majbritt Damgaard-Eilsø, inden hun lagde telefonen på for at være sammen med familien.