Kolding: Med en fornem tredjeplads ved et Europatour-stævne i Rom understregede bowler Mai Ginge Jensen fra Bowlingklubben Trekanten KIF, at hun hører til blandt Europas bedste i disciplinen. Kolding-spillerens placering skal ses i lyset af, at alle deltagere i stævnet i Italien spillede mod hinanden. Det betød, at Mai Ginge Jensen undervejs i det omfattende stævne spillede mod flere mandligere deltagere, og da slutresultatet skulle gøres op, var hun den bedste kvindelige spillere - kun overgået af to mandlige.

- Jeg er superglad for placeringen ikke mindst taget i betragtning af, at mænd og damer spillede mod hinanden. Derfor er placeringen på 3.-pladsen absolut godkendt, siger Mai Ginge Jensen i en pressemeddelelse.

Kolding-spilleren har gennem 2018 deltaget i adskillige Europatour-stævnet med stor succes, og for øjeblikket ligger hun på en samlet 2.-plads; dog uden chancer for at nå op på 1.-pladsen.