Mai Ginge Jensen blev årets bowlingspiller

Kolding: Mai Ginge Jensen fra BK Trekanten KIF har fået den ærefulde titel årets bowlingspiller.

Efter en flot sæson med masser af topresultater i såvel ind- som udland vandt hun i weekenden i Rødovre det danske mesterskab i både single og double. Sammen med hendes præstationer ved VM i december i Las Vegas, hvor det blev til en sølvmedalje, har der ikke været megen tvivl om, hvem der skulle have prisen i år. Koldingspilleren har tidligere gjort opmærksom på, at hun ville helt tilbage til toppen igen, efter at hun har ligget nærmest stille på grund af en rygskade. Det er til fulde lykkedes. - Mai er i særklasse hos damerne. Vi er enormt beærede over, at hun spiller i BK Trekanten KIF, siger formand for BK Trekanten KIF, Ole Stampe Af andre spillere fra BK Trekanten KIF, som tog medaljer med til Kolding i denne weekend, var: Sascha Wedel bronzemedalje i double, Mikkel Brus Sørensen bronzemedalje i single, Tim Stampe sølvmedalje i double og Mik Stampe bronzemedalje i double.