Mænd sigtet for knivoverfald i Borchs Gård var tjetjenere: Offer talte russisk

Ved grundlovsforhøret nægtede alle tre tjetjenere sig skyldige i knivoverfaldet, hvor der ifølge sigtelsen også var to andre ofre ud over den 31-årige. Tjetjenerne er henholdsvis 20 og 22 år, mens den tredje ikke ville oplyse sin fødselsdato, fordi "han skulle dø i morgen", som han sagde i retten.

- Sagen forholder sig sådan, at den forurettede er rumæner. Det, vi lægger til grund for overfaldet hos politiet, er, at han kan tale lidt russisk. Rusland og Tjetjenien har jo ikke et godt forhold. En af vores teser er, at det er baggrunden for overfaldet, siger Frede Nissen.

Politiet oplyste den 2. september 2018, at en 31-årig mand om natten klokken 02.36 var blevet stukket i maven, og at man frygtede, han var blevet ramt i milten. Manden blev kørt på hospitalet og udskrevet. Overfaldet skete ifølge politiet, efter to grupperinger kom i slagsmål. Den ene gruppe, som bestod af mænd af mellemøstligt udseende, overfaldt angiveligt den anden helt umotiveret. I starten sagde politiet, at omkring 10-12 mænd stod bag overfaldet. Det blev senere nedjusteret til fem-seks stykker. Onsdag blev tre tjetjenere fremstillet i grundlovsforhør sigtet for knivoverfaldet. Tjetjenerne blev løsladt efter grundlovsforhøret.

Løsladt

Efter grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre, blev tjetjenerne løsladt.

- En af begrundelserne for løsladelsen er, at de har været på fri fod i lang tid, og hvis de har villet aftale noget, der kunne have betydning for efterforskningen, så havde de for længst gjort det. Af hensyn til den videre efterforskning kan jeg ikke komme nærmere ind på, hvad løsladelsen får af betydning for efterforskningen, siger Frede Nissen.

Sigtelsen mod de tre tjetjenere er blevet opretholdt, selvom de altså blev løsladt efter onsdagens grundlovsforhør.

Havde I forventet, at de ville blive varetægtsfængslet?

- Vi fremstiller ikke nogen, hvis vi forventer at få dem løsladt. Men det er suverænt op til dommeren at afgøre, hvad der skal ske, og det tager vi til efterretning. Vi mente, vi havde et grundlag til at fremstille dem og et grundlag, hvor vi mente, at de burde fængsles. Det var dommeren ikke enige i, og det bøjer vi os for, siger Frede Nissen.