Mænd sigtet for knivoverfald i Borchs Gård er blevet løsladt

Kolding: De tre mænd, der onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for knivoverfald i Borchs Gård i september, er blevet løsladt efter grundlovsforhøret.Det oplyser anklager Anders Koukoumis onsdag efter middag.

Anklageren oplyser desuden, at efterforskningen af sagen fortsætter, selvom mændene ikke er blevet varetægtsfængslet.

Mændene nægtede sig skyldige ved grundlovsforhøret. Sigtelsen mod de tre mænd drejede sig om det knivoverfald, der fandt sted natten til søndag den 2. september klokken 02.36. Politiet oplyste dengang til JydskeVestkysten, at en 31-årig mand blev stukket i maven, og man frygtede, at han var blevet ramt i milten. Overfaldet fandt sted, efter to grupperinger kom i slagsmål. Den ene gruppe, som bestod af mænd af mellemøstligt udseende, overfaldt angiveligt den anden helt umotiveret.